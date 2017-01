Al via la "Marcia civile per Aleppo", 3 mila km da Berlino fino alla città siriana

Al via da Berlino la cosiddetta " Marcia civile per Aleppo ". Si tratta di un'iniziativa della giornalista e blogger tedesco-polacca Anna Alboth per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla guerra in Siria. La marcia di solidarietà porterà la Alboth, con i volontari che volta volta decideranno di accompagnarla nelle varie tappe, a percorrere circa 3mila chilometri e arrivare ad Aleppo .

La marcia ha preso il via dalle piste dell'aeroporto di Tempelhof, che è fuori servizio dal 2008 e dove gli hangar sono diventati il principale centro di raccolta di rifugiati in Germania, con circa 2mila richiedenti asilo.



Il percorso sarà a ritroso quello fatto dai migranti siriani - Secondo il programma, l'attivista e gli accompagnatori intendono percorrere 20 chilometri al giorno passando per Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia, Macedonia, Grecia e Turchia, fino ad arrivare in Siria. L'idea è di raggiungere la frontiera siriana in circa tre mesi e mezzo, percorrendo in pratica a ritroso la rotta dei migranti.