Al Sisi: "Regeni ucciso per danneggiare relazioni Italia-Egitto"

"Sa perché volevano danneggiare le relazioni fra Egitto ed Italia? Affinché non arrivassimo qui". Lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi all'a.d. dell'Eni Claudio Descalzi, durante la cerimonia di inaugurazione del maxi-giacimento di gas Zohr a Port Said, parlando dell'omicidio Regeni. "Non dimenticherò mai la posizione dell'Italia che ci ha sostenuto tanto nonostante il caso Regeni", ha sottolineato Al Sisi.