Trump sgozza la Statua della libertà: la copertina shock di Der Spiegel Un disegno del presidente americano, Donald Trump, a figura intera, con un coltello insanguinato in una mano e la testa mozzata della Statua della libertà nell'altra. E' la copertina provocatoria del settimanale tedesco Der Spiegel. La rivista accompagna l'immagine con il titolo "America First", il motto della campagna elettorale di Trump. Nel disegno, la faccia del presidente non ha lineamenti, tranne che per la bocca spalancata nell'atto di urlare la sua rabbia.

Le misure restrittive erano state ampiamente annunciate, con Trump che aveva accusato l'Iran di "giocare con il fuoco". I soggetti colpiti dalle nuove sanzioni sono indicati in una lista che comprende 13 persone e 12 entità, alcune accusate di contribuire alla proliferazione di armamenti di distruzione di massa e altre per presunti legami con il terrorismo.



Il ministro degli Esteri: "L'Iran è indifferente alle minacce" - "L'Iran è indifferente alle minacce provenienti dall'estero, perché la sicurezza deriva dal suo stesso popolo", ha scritto in risposta a Donald Trump su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. "Non riusciremo mai a cominciare una guerra, ma useremo le nostre armi solo per difenderci - ha continuato -. Vediamo se qualcuno di quelli che si lamentano può fare la stessa affermazione".



Al Qaeda: "Trump ha acceso la fiamma della jihad" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è un "incosciente" e, con il raid in Yemen che ha ucciso dei civili, ha accesso la "fiamma della jihad". Lo afferma Al Qaeda nel primo comunicato sulla nuova amministrazione americana, secondo quanto riportato dal Washington Post. Il raid pochi giorni dopo l'impegno di Trump a sradicare l'Isis, si legge, "mostra chiaramente che la minaccia non è diretta solo ai militanti islamici, ma a tutti i musulmani".