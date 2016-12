Al Qaeda, ostaggio Gb liberato

Una donna inglese, catturata in Siria da militanti di Al Qaeda e detenuta per sette mesi, è stata rilasciata dopo avere informato i suoi avvocati con un messaggio WhatsApp. Secondo il sito "The Guardian", la 31enne è stata rilasciata a causa dei suoi problemi psichici. Il fratello l'ha recuperata in Turchia domenica e non sarebbe in ottima salute.