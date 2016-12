Al Qaeda ordina: uccidere Bill Gates e i big dell'economia americana

Obiettivi economici - La rivista, anzitutto, invita i suoi adepti a capire perché si debba colpire proprio questi obiettivi: "Chiunque comprende le componenti dell'economia americana conosce l'importanza che questi personaggi giocano nel rilancio di questo settore. L'assassinio di personalità di rilievo o la loro migrazione dall'America o il semplice fatto che essi vivano nell'insicurezza, porterà ad una situazione di instabilità. L'economia è una componente importante della supremazia degli Stati Uniti nel mondo".



Come colpire - In un altro articolo viene spiegato come colpire queste persone e come architettare un assassinio in modo "professionale". Il magazine spiega che bisogna avvicinarsi il più possibile agli obiettivi da eliminare, mimetizzarsi in modo da non destare sospetti e raccogliere infornazioni utili sulla vita e sulle abitudini delle persone. Successivamente viene indicato, con tanto di foto e istruzioni per l'uso, come fabbricare l'arma del delitto e come, dove e quando agire nel modo più efficace possibile. Viene inoltre suggerito di colpire questi personaggi nelle loro camere da letto, sorprendendoli di notte, mentre dormono provocando un'esplosione o sparando con una pistola.



Non imitare Charlie Habdo - Il magazine ricorda anche i fatti di Charlie Hebdo, sottilineando che quella era un'operazione con poche probabilità di sopravvivenza. In quel caso era prevedibile che gli agressori venissero scoperti e catturati o che sarebbero morti. Se si vuole, invece, colpire un singolo obiettivo nella sua casa bisognerà essere molto più attenti nella raccolta delle informazioni e cercare di entrare in contatto lui sotto mentite spoglie, per esempio fingendosi un giardiniere.