C'erano tutti nel loro giorno più bello, vip del calcio e del mondo dello spettacolo. Era il matrimonio dell'anno, quello che si celebrava all'hotel Pullman del City Center di Rosario, ma si erano presentati senza portafoglio. E' accaduto alla cerimonia di nozze di Lionel Messi e di sua moglie Antonela Roccuzzo: gli sposi non avevano chiesto regali, ma donazioni per la Ong Techo Argentina per la costruzione di rifugi di emergenza. Così gli oltre 260 invitati, tra i quali i compagni del Barcellona Neymar, Piquè e Suarez, altri calciatori argentini e personaggi come Shakira, compagna del difensore blaugrana, hanno versato a testa circa 45 dollari per un totale di 11mila euro in fondi raccolti, pari a 200mila pesos argentini. Ma c'è sempre tempo per rimediare.