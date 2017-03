Al Arabiya: a Tripoli assaltata la sede della tv Libya 218

In un tweet l'emittente Al Arabiya ha fatto sapere che a Tripoli uUomini armati hanno assaltato la sede della tv Libya 218 e hanno arrestato i suoi dipendenti". Il Rappresentane speciale dell'Onu per la Libia, Martin Kobler, in un tweet si e' detto "molto preoccupato per i ripetuti attacchi ai media a Tripoli": "Tre sequestrati, luogo sconosciuto. I giornalisti e la libertà di espressione devono essere protetti".