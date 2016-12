Aiuti dalla Russia per elezioni, Trump: ridicole le accuse della Cia

Donald Trump giudica "ridicole" le accuse riguardanti gli aiuti della Russia nella campagna elettorale Usa, determinanti per la sua vittoria. "Non ci credo, è ridicolo", dice alla Fox commentando la conclusione della Cia in merito. Il presidente eletto ha accusato i democratici, sostenendo che stanno cercando in tutti i modi di giustificare la sconfitta della Clinton.