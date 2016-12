Airbus,Lufthansa: subito indennizzi

19:26 - Lufthansa ha messo a disposizione dei parenti delle vittime dell'Airbus schiantatosi in Francia fino a 50mila euro a passeggero come "prima risorsa finanziaria per superare questi mesi di difficoltà". Lo ha reso noto un portavoce della compagnia. Secondo gli esperti, la Lufthansa, proprietaria della Germanwings, dovrà rispondere in solido per ogni vittima per una cifra compresa tra diverse decine e centinaia di migliaia di euro.

