Airbus, Lufthansa: risposte veloci

01:27 - Il numero uno della Lufthansa, Casrten Spohr, conta su una rapido esito delle indagini in corso per chiarire le cause dell'incidente aereo avvenuto sulle Alpi francesi, in cui sono morte 150 persone. "Io conto sul fatto che piuttosto velocemente otterremo le prime informazioni su quale siano state verosimilmente le cause del disastro", ha detto all'emittente tedesca Ard. "Per le valutazioni dettagliate occorrerà più tempo", ha aggiunto.

