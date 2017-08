Air Berlin, Merkel: "Salvataggio non peserà sui contribuenti"

Il rischio che i contribuenti tedeschi finiscano per pagare il salvataggio di Air Berlin "è piuttosto basso, altrimenti non avremmo potuto garantire questo prestito ponte". Lo ha spiegato la cancelliera tedesca Angela Merkel, riferendosi ai 150 milioni di euro garantiti alla compagnia da Berlino. "Possiamo dire che con tutta probabilità i contribuenti non dovranno pagare", ha ribadito la Merkel.