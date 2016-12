Aids, Usa: ok a donatori sangue gay

Le autorità sanitarie americane hanno revocato il bando a vita per le donazioni di sangue di uomini gay e bisessuali. Al suo posto la Food and Drug Administration ha emesso una nuova direttiva in cui si sottolinea che il donatore non debba aver avuto rapporti sessuali con un altro uomo per almeno un anno. Il bando a vita era entrato in vigore 32 anni fa, quando l'epidemia dell'Aids era al suo apice.