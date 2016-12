Aids, Papa: cure per tutti, ma invito a comportamenti più responsabili

Il papa racconta il dramma di un imprenditore - "Ieri è venuto a messa a Santa Marta un bravo uomo, un imprenditore, ma doveva chiudere la sua fabbrica perché non ce la faceva, e piangeva quell'uomo, giovane, piangeva, e diceva "io no me la sento di lasciare senza lavoro più di 50 famiglie, io potrei dichiarare fallimento dell'impresa, io me ne vado a casa con i miei soldi, ma il mio cuore piangerà tutta la vita per queste famiglie", ecco un bravo cristiano". Lo ha raccontato Papa Francesco durante l'udienza generale del mercoledì.