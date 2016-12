30 settembre 2014 Agguato in Venezuela, italiano freddato davanti alla moglie e ai figli La vittima viveva a Guanare dal 2006 dove gestiva una pizzeria. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di una vendetta dopo un diverbio. Tweet google 0 Invia ad un amico

20:31 - Cristiano Vecchiatini, 42 anni di Tresigallo (Ferrara), è stato ucciso con sei colpi di pistola al petto, davanti alla porta di casa, a pochi metri dalla moglie e dai figli. E' successo venerdì a Guanare, in Venezuela, dove la vittima gestiva una pizzeria dal 2006. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di una vendetta dopo un diverbio. La moglie ha riferito di aver visto una moto fuggire e il marito riverso in una pozza di sangue.

La moglie, venezuelana, ha detto di aver visto rientrare Vecchiatini verso le 21. Poco dopo hanno suonato alla porta, lui è andato ad aprire ed è stato ucciso con sei colpi di pistola. La famiglia si è attivata per riportare la salma in Italia per la sepoltura in paese.