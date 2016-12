Agguato Dacca, Tokyo indignata

Un portavoce del governo di Tokyo ha espresso indignazione per l'uccisione di un cittadino giapponese in Bangladesh, il secondo straniero morto in meno di una settimana. Kunio Hoshi è stato ammazzato da aggressori non identificati nel nord del Paese. "Un atto così ignobile non dovrebbe mai ripetersi", ha detto il segretario del capo di gabinetto del governo giapponese, affermando che il governo pretenderà un'inchiesta sul caso.