Aggressore Francia: agito per Isis

Il quindicenne di origine curda che in mattinata ha assalito con un machete un insegnante ebreo a Marsiglia ha detto di aver agito "per Allah" e "per lo Stato Islamico". Lo riferisce la Procura, che ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio. La vittima è rimasta leggermente ferita alla schiena e a una mano.