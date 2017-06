Aggressione a deputata francese, fermato un sindaco della Normandia

Un uomo, sindaco di un comune della Normandia, è stato fermato e posto in stato di detenzione per l'aggressione di giovedì in un mercato di Parigi ai danni della deputata Républicains, Nathalie Koisciusko-Morizet, che stava facendo campagna elettorale in vista del ballottaggio delle politiche. Lo ha annunciato la radio France Info. La deputata era rimasta diversi minuti a terra, poi era stata ricoverata in ospedale con un trauma cranico.