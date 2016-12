Aggredita e picchiata la "Barbie umana" "Da 2 anni ricevo minacce da sconosciuti"

La Lukyanova, secondo quanto racconta il Daily Mail, dice che i suoi aggressori prima l'hanno colpito al viso e poi hanno tentato di strangolarla. "E' successo in un attimo - dice -. Se non fosse arrivata all'improvviso la mia vicina, non so cosa sarebbe potuto accadere. Appena l'hanno visto, sono scappati via".



Di Valeria sono state diffuse foto con ferite alla bocca e con la testa fasciata. La donna è stata aggredita nella notte di Halloween ed è stata dimessa dall'ospedale solo mercoledì. Ha raccontato che da due anni riceve minacce e intimidazioni, ma che fino ad ora nessuno l'aveva mai aggredita. La vicenda potrebbe essere legata al fatto che Valeria ha sempre sostenuto che i suoi tratti genetici da Barbie sono naturali, con l'eccezione del seno, per il quale ammette di essersi sottoposta a un'operazione di chirurgia estetica.



"Tutte le caratteristiche del mio corpo sono assolutamente naturali - assicura la magrissima modella -, con l'eccezione del seno. Ho perso peso e, sfortunatamente, ho un seno molto piccolo. Volevo ingrandirlo per sembrare una ragazza normale. Ma, a parte questo, non mi sono mai sottoposta a nessun altro intervento".