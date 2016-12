Aggredisce poliziotto con il seno: arrestata Centinaia protestano in intimo a Hong Kong

A Hong Kong la trentenne Ng Lai-ying è stata condannata al carcere, nei giorni scorsi, per una protesta dello scorso marzo nei confronti del governo cinese; durante la manifestazione, organizzata per contestare alcune decisioni riguardanti il commercio transfrontaliero tra la Cina e la regione amministrativa della Repubblica popolare, la donna aveva infatti urtato un poliziotto con il seno. Pur non trattando di una vera e propria aggressione, le autorità ha punito il gesto. Secondo la giustizia la giovane "ha usato la sua identità femminile a inventarsi l'accusa che l'ufficiale aveva molestato". Da qui un'altra protesta.

In centinaia, uomini e donne, sono così scesi in piazza per appoggiare la causa di Ng Lai-Ying, indossando la stessa "arma del reato". I manifestanti si sono presentati in reggiseno, per opporsi alla condanna di tre mesi e mezzo di carcere. Fuori dalla sede della polizia locale, una schiera di persone in intimo al grido di "i seni non sono armi".