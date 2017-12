Aggiornamenti dannosi per iPhone vecchi: 3 class action contro Apple

E' bufera su Apple: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso di rallentare deliberatamente la perfomance dei vecchi iPhone con gli aggiornamenti. In una delle cause avviate in una corte federale dell'Illinois si accusa Apple di aver avviato questa pratica scorretta sapendo che "la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi".