19 dicembre 2014 Agente picchia ragazzino nero: nuova bufera sulla polizia in America Secondo la versione ufficiale, la colluttazione è avvenuta durante l'arresto. Ma nel video si vede il poliziotto sferrare un pugno all'adolescente già ammanettato

10:12 - Un ennesimo incidente che coinvolge la polizia rischia di surriscaldare nuovamente gli animi in America: anche in questo caso protagonisti sono un poliziotto bianco e un ragazzino nero. L'agente è ora sotto inchiesta da parte della disciplinare di New York dopo la diffusione di un video nel quale lo si vede picchiare un ragazzino di 12 anni durante l'arresto.

Secondo la polizia il ragazzino e un altro giovane sono stati arrestati per aver aggredito un'altra persona con un bastone, e la colluttazione con i due ragazzi è stata nei concitati momenti dell'arresto. Ma nel video si vede un agente (in borghese) dare un pugno all'adolescente già ammanettato all'auto della polizia.