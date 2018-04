Afroamericano ucciso in Louisiana nel 2016, agenti non incriminati

Due poliziotti coinvolti nell'uccisione di un venditore ambulante afroamericano in Louisiana nel 2016 non saranno incriminati. Lo ha dichiarato il procuratore generale dello Stato, Jeff Landry, causando l'indignazione della famiglia di Alton Sterling, ucciso a 37 anni a Baton Rouge. Il caso aveva scatenato manifestazioni in tutti gli Stati Uniti. Sterling era stato fermato dai poliziotti perché somigliava a un ricercato.