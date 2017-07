Africa, come il leone Cecil anche il figlio Xanda ucciso dai cacciatori di trofei

Questa volta, però, è tutto legale: Xanda era un esemplare di sei anni e quindi, secondo i regolamenti, poteva essere ucciso. Inoltre, quando è stato abbattuto, era fuori dai confini del parco. "Tramite il collare monitoravamo il figlio di Cecil quasi tutti i giorni, e sapevamo che si stava spingendo spesso fuori dal parco negli ultimi sei mesi, non c'è molto da fare", spiegano al Guardian i ricercatori dell'università di Oxford guidati da Andrew Loveridge.



"Non possiamo credere che, due anni dopo l'uccisione di Cecil, il suo cucciolo primogenito ha incontrato lo stesso destino", si legge in un post pubblicato sul gruppo Facebook "Lions of Hwange National Park". Tuttavia, "sappiamo che Xanda aveva già avuto diversi cuccioli". La dinastia di Cecil, perciò, continuerà.