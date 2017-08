Afghanistan, Usa negano vittime civili in raid nell'est del Paese

Gli Stati Uniti negano che abbiano provocato vittime civili in Afghanistan in occasione di un raid su posizioni di militanti nella provincia orientale di Nangarhar. Secondo Tolo Tv di Kabul, fonti locali hanno indicato che nell'operazione aerea almeno 16 civili che viaggiavano in un veicolo, fra cui donne e bambini, avevano perso la vita. Per gli Usa le vittime sono tutte "ribelli".