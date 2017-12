Afghanistan, Unicef: 3,5 milioni di bambini senza istruzione

Circa tre milioni e mezzo di bambini afghani non hanno accesso ad alcun livello di istruzione. Lo riferisce l'Unicef, che si è impegnato a versare al ministero della Pubblica istruzione afghano 46 milioni di dollari come contributo alla soluzione del problema. "Attualmente circa 1.200 scuole afghane sono chiuse a causa dell'insicurezza e il 75% dei bambini non istruiti sono di sesso femminile", ha detto il ministro Mohammad Ibrahim Shinwari.