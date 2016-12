Afghanistan, uccisi 49 uomini Isis

Almeno 49 militanti dell'Isis sono stati uccisi in Afghanistan in due successivi raid di droni operati dalla Cia americana nella provincia orientale di Nangarhar. Funzionari dell'amministrazione locale hanno riferito che i velivoli senza pilota sono entrati in azione nel distretto di Achin. Qui, secondo le testimonianze di residenti, gli affiliati all'Isis partecipavano ad una riunione.