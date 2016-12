Afghanistan, uccisi 131 terroristi dello Stato islamico

Almeno 131 jihadisti dell'Isis sono stati uccisi in un'operazione di due giorni condotta da forze di sicurezza nella provincia orientale afghana di Nangarhar. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il governatore provinciale, Salik Khan Kunduzi. I miliziani sono stati uccisi nel distretto di Kot in risposta a un attacco dello Stato islamico avvenuto pochi giorni prima in alcuni villaggi.