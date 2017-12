Afghanistan, tre agenti di polizia uccisi in attentato nell'est

Tre agenti di polizia sono morti ed altri sei sono rimasti feriti in un serie di esplosioni a Jalalabad, capoluogo della provincia orientale afghana di Nangarhar. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok. Secondo fonti attendibili locali, dopo una prima esplosione dovuta ad una carica nascosta in un taxi-risciò, ve ne sono state altre due nel momento in cui sul posto arrivavano le forze di sicurezza e i soccorritori.