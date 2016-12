Afghanistan, talebani: "E' guerra totale agli Stati Uniti, colpiremo loro basi"

I talebani dichiarano "guerra totale" agli Stati Uniti "concentrandosi totalmente a colpire i movimenti e le basi americane" in Afghanistan . L'annuncio arriva all'indomani della decisione di Barack Obama di prolungare oltre il 2016 la presenza delle truppe Usa in Afghanistan . La decisione del numero uno della Casa Bianca , hanno fatto sapere gli insorti, "non cambierà il loro modo di combattere".

Gli insorti, in un comunicato, hanno avvertito che "insistendo in una politica di guerra gli Usa provocheranno reazioni nella regione e nella Nazione afghana". Washington, sostengono i talebani, sarà costretta a un impegno a lungo termine e "finirà per confrontarsi in Afghanistan con gli interessi della ex Unione Sovietica". Sempre nel comunicato c'è la richiesta ai combattenti di concentrarsi completamente a colpire obiettivi americani, "rivedendo i loro piani per quanto riguarda i movimenti e le basi Usa in Afghanistan".



In un altro comunicato, precedente alla decisione di Obama di mantenere le truppe Usa nel Paese, i talebani avevano sostenuto di essere pronti a "un negoziato con tutte le parti interessate" per porre fine ai combattimenti a condizione che "termini l'occupazione" del territorio afghano e che "le truppe straniere si ritirino".