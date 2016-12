Afghanistan, talebani annunciano l'inizio dell'offensiva di primavera

Il movimento dei talebani in Afghanistan ha annunciato con un comunicato l'inizio della "offensiva di primavera". I ribelli, che numerosi Paesi stanno cercando di portare al tavolo dei negoziati di pace con Kabul, hanno manifestato la loro intenzione di "lanciare degli attacchi di grande forza contro postazioni nemiche in tutto il Paese". L'offensiva è stata denominata "Operazione Omari" in ricordo del fondatore Mullah Omar deceduto 2 anni fa.