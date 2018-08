Afghanistan, sposa-bambina di 10 anni torturata e uccisa dal marito

Aveva 10 anni quando è stata data in sposa pochi mesi fa a un uomo di circa 30 anni: domenica il suo corpo senza vita è stato trovato in un villaggio del nordovest dell'Afghanistan, dopo che la bambina è stata torturata a morte dal marito. La piccola, Hameya, aveva sposato Ashraf nell'ambito di un "badal", cioè un matrimonio combinato, pratica in teoria vietata in Afghanistan, ma che continua ad esistere, soprattutto nelle province più isolate.