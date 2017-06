Afghanistan, sospesi due generali: "Responsabilità in una strage"

La Procura della Repubblica dell'Afghanistan ha sospeso dal servizio il comandante della guarnigione militare e il capo della polizia di Kabul per non meglio specificate "responsabilità" nell'attentato in cui il 31 maggio scorso sono morte 150 persone ed altre 450 sono rimaste ferite. La sospensione del generale dell'esercito Gul Nabi Ahmadzai e del generale della polizia Shah Hasan Frogh, è stata approvata dalla presidenza della repubblica.