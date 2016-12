Afghanistan, scontri con talebani

Violenti scontri si sono registrati nella provincia settentrionale afghana di Kunduz fra un commando di talebani e reparti delle forze di sicurezza, dopo che il distretto di Chardara è caduto in mano degli insorti. In un comunicato gli insorti sostengono di avere in ostaggio 25 militari e di essersi impossessati anche di 12 check-point.