Afghanistan,Renzi: stiamo decidendo

"Stiamo decidendo in queste ore quale posizione tenere in Afghanistan". Lo ha detto Matteo Renzi riguardo l'ipotesi di un rinvio, sulla scia di quanto deciso dagli Usa, del rientro dei nostri soldati. Intervenendo all'Università di Venezia, il premier ha aggiunto: "Avete sentito tutti cosa ha detto il presidente Obama", facendo riferimento alla decisione del presidente americano di fermare il ritiro delle truppe, originariamente in programma per il 2016.