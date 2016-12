Afghanistan, Renzi: italiani eroici

"Immagino la vostra fatica, il dolore, la difficoltà, ma conosco anche il vostro eroismo perché siete qui per un ideale, non per un'esigenza organizzativa". Lo ha detto il premier Matteo Renzi al contingente italiano a Herat in Afghanistan. "Se l'Italia si farà valere nei prossimi anni come voi state dimostrando su questo campo di battaglia - ha aggiunto - il nostro Paese nel futuro sarà molto più orgoglioso di quel che possiamo fare".