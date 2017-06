Afghanistan, raid Usa: ucciso importante esponente dell'Isis

Jawad Khan, massimo responsabile per il settore dei media dell'Isis in Afghanistan, è stato ucciso di recente in un raid dell'aviazione statunitense nella provincia orientale di Nangarhar. Lo ha reso noto il quartier generale dell'esercito americano a Kabul (USFOR-A). Il suo decesso, ha assicurato l'USFOR-A, "avra' negativi effetti sulla rete Isis-Khorasan, renderà più difficile il reclutamento di nuovi militanti".