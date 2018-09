Afghanistan, quasi cento morti negli attacchi dei talebani

Si contano almeno 91 morti nel nord dell'Afghanistan, dopo l'ondata di attacchi lanciati dal gruppo radicale islamico dei talebani in quattro province. Lo hanno riferito alcuni funzionari governativi mentre si intensificano gli sforzi diplomatici per una guerra che dura ormai da 17 anni. Dopo aver conquistato una base militare a Sar-e-Pul, si teme "un disastro" nel capoluogo, avverte la polizia locale, se non arriveranno rinforzi.