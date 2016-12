Afghanistan, preso capo talebano

Il governatore ombra della provincia settentrionale afghana di Faryab, Qari Salahuddin Ayubi, è stato arrestato mentre cercava di recarsi a Quetta, in Pakistan. L'operazione è stata condotta dalla Direzione nazionale della sicurezza lungo la strada che collega Herat City a Shindand. Qari Ayubu era responsabile delle attività dell'insorgenza in varie parti dell'Afghanistan settentrionale, ed in particolare nella provincia di Faryab.