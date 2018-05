Afghanistan, Onu: "L'esercito ha ucciso 30 bambini durante un raid"

L'esercito afghano ha ucciso almeno 30 bambini in un raid aereo realizzato il 2 aprile contro una scuola coranica della provincia settentrionale di Kunduz. Lo ha reso noto l'Onu in un rapporto sull'operazione, presentata dai vertici militari come diretta a eliminare alti responsabili talebani nel distretto di Dasht-i-Archi. L'attacco ha causato in tutto 36 morti e 71 feriti, di cui 30 vittime e 51 feriti erano minorenni.