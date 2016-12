Afghanistan, Obama: sì a bombardamenti aerei su talebani

Dopo mesi di dibattito Barack Obama avrebbe preso la decisione di espandere l'azione militare Usa in Afghanistan ed autorizzare anche bombardamenti aerei per colpire i talebani. Lo riportano alcuni media americani. La Casa Bianca prevede quindi un'intensificazione dell'aiuto alle forze armate afghane, cambiando anche le regole di ingaggio. I 9.800 soldati americani ancora in Afghanistan, comunque, non saranno coinvolti in combattimenti diretti.