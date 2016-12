Afghanistan,Obama limita riduzione truppe Usa: restano 8.400 soldati

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha annunciato una riduzione delle truppe americane in Afghanistan inferiore rispetto ai piani. "La situazione nel Paese resta precaria nonostante i progressi", ha spiegato. Perciò il contingente, che attualmente conta 9.800 militari, non si ridurrà a 5.500 come da programma, ma fino al 2017 rimarranno in Afghanistan 8.400 militari americani.