Afghanistan, morti 39 jihadisti Isis in raid delle forze di sicurezza

L'Isis sta trovando difficoltà ad aprirsi un varco nell'est dell'Afghanistan grazie alla resistenza dei talebani e delle forze di sicurezza. Almeno 39 jihadisti sono stati infatti uccisi in un raid dell'esercito nel distretto di Achin della provincia orientale di Nangarhar. Lo ha reso noto in un breve comunicato il ministero della Difesa. In quella zona il Califfato voleva costruire una sua base.