Afghanistan,mente attacco Marriott Hotel del 2008 ucciso in raid Usa

Uno dei leader di Al Qaeda in Afghanistan, Qari Yasin, responsabile dell'attacco al Marriott Hotel di Islamabad nel 2008 e dell'attentato del 2009 al bus della squadra cingalese di cricket, è stato ucciso in un raid aereo Usa il 19 marzo. La conferma arriva dal Pentagono. "L'uccisione di Yasin - ha commentato il segretario alla Difesa Usa, Jim Mattis - è la prova che i terroristi non possono sfuggire alla giustizia".