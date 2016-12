Afghanistan, media: "Ucciso leader talebani Mansour"

"Il leader dei talebani Mullah Mansour è stato ucciso in un attacco con un drone nella provincia di Zabul" in Afghanistan. Lo scrive su Twitter Kabul News, una tv locale gestita dall'ex presidente afghano Hamid Karzai. Mullah Haktar Mansour, nuovo leader supremo dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, era stato dato per morto a dicembre, ma la notizia era stata poi smentita. E' il successore del mullah Omar.