Afghanistan, media: spunta ipotesi raid Usa contro talebani

Spunta l'ipotesi di un'offensiva aerea degli Usa in Afghanistan. Lo riferisce il Wall Street Journal secondo cui i vertici militari americani vorrebbero un'autorizzazione dal presidente Barack Obama con l'obiettivo di fermare l'avanzata che i talebani stanno organizzando per l'estate. Obama vorrebbe però prima vedere quale sarà l'effetto della morte del leader talebano Aktahr Mansour, ucciso lo scorso fine settimana in Pakistan da un drone Usa.