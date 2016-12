Afghanistan, liberata volontaria

Una volontaria olandese rapita a giugno in Afghanistan è stata liberata dopo 81 giorni ed è in buone condizioni di salute. Lo ha confermato il ministro degli Esteri olandese. Anja de Beer era stata rapita da uomini armati a Kabul. Il ministro Bert Koenders ha spiegato che il governo non ha avuto contatti diretti con i rapitori, ma con le autorità afghane e l'organizzazione per la quale lavora.