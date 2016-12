L'agenzia di stampa dell' Isis , Amaq, ha pubblicato foto di documenti ed equipaggiamento di soldati americani che i jihadisti dicono di aver catturato nella provincia afghana orientale di Nangarhar. Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio del jihadismo sul web. In particolare, nelle foto si vedono i documenti del governo americano a nome di Ryan Larson, diverse munizioni, lanciarazzi, zaini, granate e anche una bandiera a stelle e strisce.

La smentita della Nato - La notizia resta però tutta da verificare. La Nato, in un tweet, ha smentito tutto bollando le notizie come false: "Ray Jay Larson è con la sua unità". Nelle ultime settimane militari statunitensi e afghani, ed anche i talebani, hanno moltiplicato gli attacchi ai militanti dell'Isis che cercano di consolidare una loro base in Nangarhar infliggendo loro gravi perdite.