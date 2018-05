Afghanistan, kamikaze a Logar: uccisi tre agenti di polizia

Tre agenti di polizia afghani sono morti nella provincia orientale di Logar per l'azione di un commando di kamikaze. Lo riferisce la tv Tolo di Kabul. L'attacco è avvenuto in mattinata contro un commissariato. Un primo attentatore suicida ha fatto saltare in aria l'auto su cui viaggiava, aprendo la strada ad altri due uomini armati che hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza locali.