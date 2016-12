Afghanistan, Isis apre una radio per fare proselitismo

L'Isis ha inaugurato una radio nella provincia afghana di Nangarhar con cui si propone di diffondere il suo messaggio e tenta di consolidare la sua presenza in una area strategica al confine con il Pakistan. Lo riferisce Tolo Tv. L'emittente, denominata " Voce del Califfato ", ha come ulteriore obiettivo quello di facilitare il reclutamento di militanti da impegnare contro le forze di sicurezza del governo di Kabul.

Nel mirino dello Stato Islamico ci sono non soltanto le forze governative, ma anche i talebani che si oppongono alla presenza dei seguaci del 'Califfo' Abu Bakr al Baghdadi in Afghanistan.



Responsabili del Consiglio provinciale hanno indicato che non si sa da dove parta il segnale della radio che trasmette in FM e che è comunque ricevuta chiaramente nel capoluogo, Jalalabad City, e in molti distretti.