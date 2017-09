Afghanistan, il segretario alla Difesa Usa a sorpresa a Kabul

Il segretario alla Difesa americano, James Mattis, è giunto a Kabul per incontrare il governo afghano e i vertici delle forze militari statunitensi e della Nato impegnate nella missione "Resolute Support". Nella sua visita in Afghanistan, non annunciata in precedenza, Mattis è accompagnato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.